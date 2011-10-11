〔中国新债〕新华人寿50亿元人民币次级债料在本月推出--IFR

路透10月11日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险已获保监会批准发行50亿元人民币次级债（7.8亿美元）， 料在本月推出。

据悉，中信证券(6030.HK)(600030.SS)正安排10年期附第5年末发行人赎回权次级债券的发行。

包括在同一个星期获批的幸福人寿5亿次级债，保监会今年已批准190.5亿元人民币次级债的发行。而仍在等待批文的次级债交易中，以中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的300亿元次级债规模最大。

近期可供参考的是中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿在9月底以私募形式发行的40亿元人民币10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权），发行利率为5.70%，中诚信给予该期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。

据9月下旬IFR的报导称,新华人寿保险仍在等待中国证监会批准其高达40亿美元的内地和香港同步上市交易。[ID:nCN1977887](完)

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