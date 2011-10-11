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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,澳元一度升破平价水准

路透悉尼/惠灵顿10月11日电---澳元和新西兰元周二持稳,并对涨幅进行巩固,此前德法两国承诺解决欧元区债务危机,令风险资产全面反弹.

澳元兑美元AUD=报0.9974美元,比周一国内市场尾盘水平升1.3%.澳元在隔夜时段曾升破平价水准至1.0016美元.短期支撑位在0.9879美元附近,而阻力位则为1.0034美元.

因全球形势低迷,上周二触及13个月低位0.9388美元,迄今澳元已经反弹约6.3%.

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