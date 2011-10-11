〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,澳元一度升破平价水准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月11日电---澳元和新西兰元周二持稳,并对涨幅进行巩固,此前德法两国承诺解决欧元区债务危机,令风险资产全面反弹.
澳元兑美元AUD=报0.9974美元,比周一国内市场尾盘水平升1.3%.澳元在隔夜时段曾升破平价水准至1.0016美元.短期支撑位在0.9879美元附近,而阻力位则为1.0034美元.
因全球形势低迷,上周二触及13个月低位0.9388美元,迄今澳元已经反弹约6.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。