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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日(II)

**国际商报**

--去年年底至今年上半年,中国茧丝价格高位运行後一路走低,国家茧丝办近日出台厂丝收储政策,此次调控成效显着,目前国内市场茧丝价格稳步回升,对海外订单也起到了拉动作用.

**中国工业报**

--巴西航空工业公司日前发布报告称,预计未来20年中国将接收975架30-120座级支线喷气飞机.

**证券时报**

--清科研究中心数据显示,今年前三季度,国内首次公开发行(IPO)数量和融资额持续下滑.第三季度中国企业IPO市场为2009年来最低水平,仅有82家企业在境内外市场上市,环比减少20家,同比减少29家,降幅均在20%左右.

--三一重工(600031.SS)总裁向文波表示,工程机械行业至少还有10年黄金期,三一重工这种龙头企业还会保持30%以上的年均增长率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 赵红梅/冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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