《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**国际商报**
--去年年底至今年上半年,中国茧丝价格高位运行後一路走低,国家茧丝办近日出台厂丝收储政策,此次调控成效显着,目前国内市场茧丝价格稳步回升,对海外订单也起到了拉动作用.
**中国工业报**
--巴西航空工业公司日前发布报告称,预计未来20年中国将接收975架30-120座级支线喷气飞机.
**证券时报**
--清科研究中心数据显示,今年前三季度,国内首次公开发行(IPO)数量和融资额持续下滑.第三季度中国企业IPO市场为2009年来最低水平,仅有82家企业在境内外市场上市,环比减少20家,同比减少29家,降幅均在20%左右.
--三一重工(600031.SS)总裁向文波表示,工程机械行业至少还有10年黄金期,三一重工这种龙头企业还会保持30%以上的年均增长率.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 赵红梅/冉莹; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。