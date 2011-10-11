〔全球金融〕日本希望G20讨论更多解决欧债问题的措施--财务大臣

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月11日电---日本财务大臣安住淳周二称:
* 欧洲稳定将令日圆升值止步,并有助于日本经济成长.
* G20会议需要讨论在欧元区债务问题方面还需采取什麽措施.
* 日本将要求欧洲拿出提振市场信心的计划.
* 将就是否进一步购买EFSF债券一事与美国磋商.
* 日本希望G20会议讨论日圆升值以及如何稳定欧洲债务环境的问题.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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