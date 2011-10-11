版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 09:47 BJT

〔全球金融〕日本希望G20讨论更多解决欧债问题的措施--财务大臣

路透东京10月11日电---日本财务大臣安住淳周二称:

* 欧洲稳定将令日圆升值止步,并有助于日本经济成长.

* G20会议需要讨论在欧元区债务问题方面还需采取什麽措施.

* 日本将要求欧洲拿出提振市场信心的计划.

* 将就是否进一步购买EFSF债券一事与美国磋商.

* 日本希望G20会议讨论日圆升值以及如何稳定欧洲债务环境的问题.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐