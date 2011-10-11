《外汇动态》美元/韩元跳空下跌,但1,160水准提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0134GMT--美元/韩元KRW=KFTC跳空走低,但一些本地和国外投机客正在寻找机会自韩元最近的涨势中了结获利.
交易员称,部分市场人士持有需要回补的美元/韩元空头仓位,这将支持美元/韩元日内站在1,160上方.上个月的干预低点1,150附近似乎也提供坚实支撑.
美元/韩元跌0.8%至1,162.1.
"由于存在一些获利了结单,今天美元将守住1,160水准,"首尔一位资深外资银行交易员称.
韩元兑美元较10月4日触及的14个月低点已经上涨约4%.
首尔另一位交易员称,"美元今日会受到支撑,尽管最终将进一步走低.因此,我会持有小规模空仓."(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。