版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:56 BJT

《外汇动态》美元/韩元跳空下跌,但1,160水准提供支撑

0134GMT--美元/韩元KRW=KFTC跳空走低,但一些本地和国外投机客正在寻找机会自韩元最近的涨势中了结获利.

交易员称,部分市场人士持有需要回补的美元/韩元空头仓位,这将支持美元/韩元日内站在1,160上方.上个月的干预低点1,150附近似乎也提供坚实支撑.

美元/韩元跌0.8%至1,162.1.

"由于存在一些获利了结单,今天美元将守住1,160水准,"首尔一位资深外资银行交易员称.

韩元兑美元较10月4日触及的14个月低点已经上涨约4%.

首尔另一位交易员称,"美元今日会受到支撑,尽管最终将进一步走低.因此,我会持有小规模空仓."(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐