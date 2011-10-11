版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:54 BJT

〔中国新债〕国开行周五将招标发行至多200亿元固息金融债,期限三年

路透上海10月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,将于周五(14日)招标总量不超过200亿元人民币固息债,期限三年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第57期金融债.具体条款如下:

第57期

---------------------------------------------------

招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标时间 10月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 10月19日

起息日 10月19日

分销期 10月17日-10月19日

上市日 10月25日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐