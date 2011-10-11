〔新债招标〕中国农发行五年债利率4.27%,低于预测均值--业内人士

路透上海10月11日电---业内人士周二透露,中国农业发展银行在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币五年期固息债,中标利率为4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值,落在4.27%-4.37%预测区间的下限.

业内人士并透露,本次首场投标倍数约2.43倍.

该期债为农发行今年第17期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债起息日和缴款日为10月17日,10月12日-17日为分销期,10月21日上市.(完)