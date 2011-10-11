〔银行观点〕中国铁道债利息减半征税,利好新券但难扭乾坤--兴业银行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---针对中国财政部减半徵收铁道债利息收入应计所得税一事,兴业银行(601166.SS)周二表示,该措施将提高持有人实际收益,利好未来新发个券.但鉴于大行对铁道部授信吃紧,保险、基金等机构对铁道债依然心有余悸,加上信用市场表现平平、未来供给压力犹存,近期恐难扭转乾坤.
兴业银行报告称,是次通知所指债券仅为发改委核准,以铁道部发行和偿还主体的债券,即铁道部发行的企业债,并不适用银行间市场交易商协会所管辖的短融(含超短融)、中票和私募债等品种.财政部此举或期望通过税收优惠政策来拉动市场对铁道部的需求,保障铁道部企业债的成功发行.
铁道部将于明日招标发行总额200亿元人民币的今年第一期铁道债.[ID:nCN8493212]另外,年初至今,其已在银行间债市累计发行短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和超短期融资券(SCP)共计1,400亿元.目前至年底前还有总额350亿元的SCP待兑付.
7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.中国财政部周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.[ID:nCN2011697]
另外,通知明确可减免的2011-2013年间所发行的铁道债.鉴于今年年内的首支企业债尚未发行,此则通知的下达实为对铁道部企业债进行新老划分,利好新券,面对存量无显着影响,不过预计会推动铁道债的估值修复.(完)
--整理 李宏薇; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。