〔日本数据〕9月服务业景气判断指数为45.3,为连续第二个月下降

路透东京10月11日电---日本内阁府一项调查周二显示,9月服务业景气判断指数跌至45.3,暗示强劲日圆和全球经济放缓对日本3月震後复苏构成压力.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".

调查显示,这些人士对经济现状的信心较8月的47.3进一步降低,为连续第二个月下挫.

9月展望指数从上月的47.1跌至46.4.该指数代表对未来状况的信心水平.

日本内阁府维持有关日本经济呈温和复苏的基本看法,并称这部分是由于日圆近期走强所致.

日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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