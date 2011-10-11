《国际油市分析》沙特等OPEC海湾成员国或进一步减产,因供应增加需求疲软

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 伊拉克与利比亚2012年有望增加供应
* 沙特已经削减产量--石油部长
* 减产可能在OPEC正式协议之外
路透伦敦10月10日电---沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)海湾成员国今年单方面增加原油供应後,有可能在2012年削减产量,为利比亚恢复出口和伊拉克扩大出口让路.
伊拉克有望在2012年扩大石油出口,而利比亚内战期间石油生产近乎停滞,自9月恢复生产以来已经出口了四批石油.
除了供应可能增加之外,由于全球经济疲软,预测机构已经降低了2012年石油需求的预估.这两重因素可能使油价受到打击,布兰特原油期货LCOc1已经自4月触及的年内高点127美元跌至每桶108美元左右.
沙特石油部长欧那密(Ali al-Naimi)周六表示,该国已经开始减产,9月的日产量已经降低约40万桶至939万桶.他没有说明为何削减产量,但部分原因可能是,国内消费量已经自夏季需求高峰回落.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选