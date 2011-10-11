《国际油市分析》沙特等OPEC海湾成员国或进一步减产,因供应增加需求疲软

* 伊拉克与利比亚2012年有望增加供应

* 沙特已经削减产量--石油部长

* 减产可能在OPEC正式协议之外

路透伦敦10月10日电---沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)海湾成员国今年单方面增加原油供应後,有可能在2012年削减产量,为利比亚恢复出口和伊拉克扩大出口让路.

伊拉克有望在2012年扩大石油出口,而利比亚内战期间石油生产近乎停滞,自9月恢复生产以来已经出口了四批石油.

除了供应可能增加之外,由于全球经济疲软,预测机构已经降低了2012年石油需求的预估.这两重因素可能使油价受到打击,布兰特原油期货LCOc1已经自4月触及的年内高点127美元跌至每桶108美元左右.

沙特石油部长欧那密(Ali al-Naimi)周六表示,该国已经开始减产,9月的日产量已经降低约40万桶至939万桶.他没有说明为何削减产量,但部分原因可能是,国内消费量已经自夏季需求高峰回落.