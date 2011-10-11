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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 10:31 BJT

〔东京美债〕美国公债价格走低,欧债危机解决希望推动上日股市大涨

路透东京10月11日电---美国现货公债价格周二在亚洲市场走低.此前德国和法国领导人承诺缓解欧债危机,激励股市上日大涨.

美国债市周一因假日休市.

10年期美国公债US10YT=RR价格下跌25/32,收益率(殖利率)为2.164%,较上周五纽约尾盘升10个基点左右.在亚洲开盘後,收益率一度升至2.183%,短暂触及一个月高点.

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