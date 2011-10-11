〔东京美债〕美国公债价格走低,欧债危机解决希望推动上日股市大涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月11日电---美国现货公债价格周二在亚洲市场走低.此前德国和法国领导人承诺缓解欧债危机,激励股市上日大涨.
美国债市周一因假日休市.
10年期美国公债US10YT=RR价格下跌25/32,收益率(殖利率)为2.164%,较上周五纽约尾盘升10个基点左右.在亚洲开盘後,收益率一度升至2.183%,短暂触及一个月高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。