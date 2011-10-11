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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 10:49 BJT

〔中国新债〕江苏康缘集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月11日电---中国江苏康缘集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(18日)在银行间债市簿记

建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江苏康缘集团 5 5 12 10/18簿记建档 招商银行 AA- 10/20 10/21

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江苏康缘集团旗下有上市公司--康缘药业(600557.SS).(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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