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债券 | 2011年 10月 3日 星期一 23:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%,投标倍数为4.96

路透华盛顿10月3日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.020

中值 0.015

低值 0.000

投资 0.020

价格/得标

价格 99.994944

比率 62.91%

投标倍数 4.96

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,001,036,000

总投标 143,918,563,600

竞争性投标得标 27,996,218,900

非竞争性投标得标 854,817,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/06

到期日 2011/01/05

CUSIP码 9127954A6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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