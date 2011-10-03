版本:
中国
债券 | 2011年 10月 3日 星期一 23:41 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.060%,投标倍数为5.10

路透华盛顿10月3日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.050

低值 0.030

投资 0.061

价格 99.969667

高值得标比率 15.89%

投标倍数 5.10

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,313,000

总投标 137,829,044,000

竞争性投标得标 25,437,269,000

非竞争性投标得标 653,044,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/06

到期日 2012/04/05

CUSIP码 9127953H2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐