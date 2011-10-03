〔美国债市〕投资级别公司债第四季开局缓慢,仅有American Tower发债

IFR纽约10月3日电---第四季首个交易日开局缓慢,仅有一宗新债进场--American Tower (AMT.N)发售10年期公司债.

但在第三季仅有1,461.2亿美元新债发售,为10年来较少的一季後,投资人对今日的期望值本来就不高.美国本土和海外的经济问题明显影响发债企业,即便利率非常具有吸引力.

根据汤森路透数据,今年第三季投资级别公司债发债规模在10年内位列第九低,自去年第二季有1,120.2亿美元新债定价以来首见.

上周15家企业的约有76亿美元新债定价,轻松超过之前一周的3.5亿美元.9月新债规模为525亿美元,也低于预期.尽管这是自5月後首次月度发债超过500亿美元,但市场原本预期会有800亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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