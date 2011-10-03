〔欧洲股市〕大幅收跌,因希腊可能无法实现预算目标

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.2%

* Dexia暴跌10%,此前穆迪称可能下调其评等

* 美国制造业数据强劲扶助削减跌幅

* 德债违约担保成本创新高

路透伦敦10月3日电---欧洲股市周一大幅收跌,录得一周最低收位,之前希腊承认可能无法实现今年的预算目标,引发对其可能违约的担忧.

银汉股跌幅居前,受累于市场担忧银行业所持希腊债券的价值将进一步被减计.STOXX 欧洲600银行股指数.SX7P劲挫2.8%.

比利时-法国银行Dexia(DEXI.BR)放量暴跌10%,信贷评等机构穆迪宣布正在对该行评等进行评估,可能下调.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.2%,报912.26点,为9月26日来最低收位,成交量为90日均值的75%.

该指数第三季重挫17%,为2008年来最大季度跌幅.

部分分析师称,希腊违约不可避免,但这可能是目前市场消化的最坏消息.

"只是时间问题,而非是否会违约,"管理着1,970亿英镑资产的Schroders的基金经理Andy Lynch表示,"但在年底前,股市可能会出现某种形式的反弹,因为许多负面消息都被市场所熟知."

因担心德国将为欧元区债务危机加剧而面临更大的账单,德债违约担保成本周一创下新高.

英国富时100指数.FTSE收跌1.03%,报5,075.50点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.28%,报5,376.70点,法国CAC-40指数.FCHI回落1.85%,报2,926.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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