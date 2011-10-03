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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 05:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因逢低承接和技术性反弹

路透芝加哥10月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因逢低承接和技术性超卖而出现的反弹.

开罗交易商表示,埃及国有小麦采购机构General Authority for Supply Commodities (GASC)在标购中增加了小麦蛋白质成分要求.

分析师表示,周一俄罗斯小麦价格连跌第三周,因最新的埃及小麦标购结果.

欧洲小麦期货接近一年低点,跟随商品市场的普跌走势.

12月小麦期货WZ1收高10-1/4美分,报6.19-1/2美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为103,283口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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