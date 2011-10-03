〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因逢低承接和技术性反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因逢低承接和技术性超卖而出现的反弹.
开罗交易商表示,埃及国有小麦采购机构General Authority for Supply Commodities (GASC)在标购中增加了小麦蛋白质成分要求.
分析师表示,周一俄罗斯小麦价格连跌第三周,因最新的埃及小麦标购结果.
欧洲小麦期货接近一年低点,跟随商品市场的普跌走势.
12月小麦期货WZ1收高10-1/4美分,报6.19-1/2美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为103,283口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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