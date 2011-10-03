〔USDA报告〕截至10月2日当周美国作物生长报告摘要(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月3日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 10/02/11 09/25/11 10/02/10 五年均值
棉花生长情况
- 优 4 4 13 --
- 良 25 25 43 --
- 普通 29 27 30 --
- 差 19 19 10 --
- 很差 23 25 4 --
玉米生长状况
- 优 11 11 20 --
- 良 41 41 46 --
- 普通 28 28 21 --
- 差 13 13 9 --
- 很差 7 7 4 --
大豆生长情况
- 优 11 10 18 --
- 良 43 43 46 --
- 普通 29 29 24 --
- 差 12 13 9 --
- 很差 5 5 3 --
棉花结桃率 84 76 86 75
棉花盛铃率 16 13 23 18
玉米成熟率 79 63 92 78
玉米收割率 21 15 37 23
大豆落叶率 76 58 87 83
大豆收割率 19 5 34 25
稻米收割率 65 57 79 71
冬麦种植率 42 26 52 53
冬麦出芽率 16 6 21 23(完)
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--编译 李军;审校 母红
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