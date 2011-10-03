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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 04:06 BJT

〔USDA报告〕截至10月2日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿10月3日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 10/02/11 09/25/11 10/02/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 4 4 13 --

- 良 25 25 43 --

- 普通 29 27 30 --

- 差 19 19 10 --

- 很差 23 25 4 --

玉米生长状况

- 优 11 11 20 --

- 良 41 41 46 --

- 普通 28 28 21 --

- 差 13 13 9 --

- 很差 7 7 4 --

大豆生长情况

- 优 11 10 18 --

- 良 43 43 46 --

- 普通 29 29 24 --

- 差 12 13 9 --

- 很差 5 5 3 --

棉花结桃率 84 76 86 75

棉花盛铃率 16 13 23 18

玉米成熟率 79 63 92 78

玉米收割率 21 15 37 23

大豆落叶率 76 58 87 83

大豆收割率 19 5 34 25

稻米收割率 65 57 79 71

冬麦种植率 42 26 52 53

冬麦出芽率 16 6 21 23(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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