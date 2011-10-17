〔欧洲汇市〕英镑兑美元走软,因德国财长讲话压制对峰会的乐观情绪

* 英镑兑美元GBP=D4触及日低,此前欧元下挫

* 英镑兑美元扭转稍早升势,欧元/英镑脱离五周高位

* 投资人等待英国通胀、零售销售数据和英国央行会议记录

路透伦敦10月17日电---英镑兑美元周一下滑,跟随欧元跌势,此前德国官员的讲话压制了对本周欧盟峰会将出台应对欧元区债务危机综合计划的乐观情绪.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称周日欧盟峰会将不会出台对欧元区债务问题的明确解决办法,这压制了对欧元的需求.

他的讲话扶助提振英镑兑欧元从五周低点反弹,但兑美元回吐稍早升幅.其他德国政府官员的讲话也促使投资人承接美元.

英镑兑美元GBP=D4跌0.3%,报1.5771美元,稍早一度跌至1.5731美元的日低.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.6%,报0.8716英镑,从五周高位0.8797英镑回落,交易商称有企业卖家.欧元无法持于0.8790英镑上方,其100日移动均线附近,欧元/英镑自9月初以来一直在该水准遭遇阻力.

许多分析师表示,鉴于英国经济疲弱和宽松货币政策,没有什麽理由购买英镑.

投资人也在等待英国通胀和零售销售数据,预计将显示经济复苏保持脆弱.

他们也在期待周三英国央行公布会议记录,以观察央行在决定实施更多量化宽松政策时的意见统一程度.(完)

--编译 李军;审校 母红

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