〔英国债市〕英债跟随德债上扬,因德国财长讲话

路透伦敦10月17日电---英债期货周一上涨,跟随德债走势,此前德国财长表示欧元区政策制定者本周末不会出台应对欧元区主权债危机的"最终解决方案".

尽管市场主要受欧元区事件影响,但周二英国将公布的消费者物价指数(CPI)也将受到一些关注,市场还将留意英国央行总裁金恩对央行量化宽松政策的讲话.

在德国总理梅克尔和法国总统萨科奇在10月9日双边会谈上承诺将推出欧元危机新的综合解决方案後,市场对10月23日欧盟峰会的期待稳步增强.

在20国集团(G20)对欧元区领导人施压,要求在本周末峰会前出台综合计划後,英债和德债大跌,股市获得提振.

但在德国财长讲话压制了出台解决办法的机率後,股市扭转稍早升势,德债和英债反弹.

美国地区制造业数据逊于预期巩固了对美国经济前景的担忧,也令股市承压,扶助带动固定收益产品价格.

12月英债期货FLGZ1收高66个跳动点,报127.64,表现逊于可比德债期货逾半大点.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌8个基点,报2.52%,与可比德债收益率差扩阔2个基点,至约42个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>