〔欧元债市〕德债上涨,因德国财长讲话压制欧元区危机解决方案希望

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德债期货反弹,因政客压制"危机解决方案"希望
* 峰会前交投将震荡
路透伦敦10月17日电---德债周一反弹,之前连跌三周,此前政策制定者给市场乐观情绪泼了冷水,投资人原本乐观预计周末前会全面达成解决欧元区债务危机的计划.
在20国集团(G20)周末对欧元区领导人施压,称预计10月23日欧盟峰会将透过综合计划果断解决危机後,今日德国财长的讲话打压了高预期.
德债期货FGBLZ1升至日高134.91,当日大涨逾150个跳动点,在德国财长讲话後扭转稍早跌势.
分析师表示,未来几日交易势将波动,走势将受短期臆测影响,一些中长期投资人保持观望,因预期会有重大危机应对.
12月德债期货结算价报134.62,仅收复自9月23日触顶139.13後的部分失地.
分析师表示,目前就称此次反弹是德债开始新升势为时过早,市场走向可能将严重依赖欧盟峰会前投资人人气的变动.(完)
--编译 李军;审校 母红
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