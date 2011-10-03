〔美国股市〕大幅收低至13个月低点,因欧洲债务危机忧虑

* 穆迪对Dexia的流动性提出警告

* 美国银行股大跌

* 道指劲挫2.4%,标准普尔下跌2.9%,Nasdaq大跌3.3%

路透纽约10月3日电---美国股市周一大幅收跌,标普500指数跌至13个月低位,投资者因担忧希腊金融危机不断恶化可能导致一大型欧洲银行倒闭而抛售银行股.

穆迪对法国-比利时金融集团Dexia (DEXI.BR)的流动性提出警告,因担心该行对希腊的敞口,该股暴跌10%,拖累此间市场大跌.

市场原本就担心欧洲官员将无法避免希腊财政问题转变为全球银行业危机.希腊称将无法达到今明两年削减财赤的目标,可能限制该国获得更多金援的能力.

"多数投资人担心欧洲市场将提前消化欧元区政府无法找到任何合理的解决办法,"Harbor Advisory Corp投资长Jack de Gan表示.

美国银行股成为投机客的目标.摩根士丹利(MS.N)收在2008年12月来最低,其债务违约担保成本跳升,因其他银行对冲同业敞口,且交易商押注状况不断恶化.

部分受信贷危机拖累的跌势将标普500指数12年积累的升幅悉数抹去.

"希腊将出现无序违约,欧洲可能还有银行业危机,因他们的银行资本不足,且有主权债敞口."De Gan表示.

近几周,摩根士丹利是波动最大的银行股,根据Markit数据,其债务违约担保成本升至2008年11月最高.

周一,摩根士丹利股价大跌7.6%,报12.47美元,标准普尔金融股指数.GSPF重挫4.5%.

Harbor Advisory的De Gan表示,市场关注摩根士丹利是因认为该行依赖短期融资."他们依赖信贷市场,而这是三年前雷曼兄弟和其他金融机构垮台的原因."

道琼工业指数.DJI急跌258.08点,或2.36%,报10,655.30;标准普尔500指数.SPX劲挫32.19点,或2.85%,报1,099.23点.Nasdaq指数.IXIC大跌79.57点,或3.29%,报2,335.83点.

标普500指数收在2010年9月8日来最低水准.

强于预期的美国制造业数据短暂提振美股,但全球9月制造业在逾两年内首次出现萎缩,巩固了对经济重陷衰退的担忧.

欧元区财长开会讨论解决主权债危机下一步措施时焦点将在希腊将无法达到今明两年削减财赤目标,尽管该国已经采取了严苛的新撙节措施.

AMR Corp AMR.N暴跌逾33%,因分析师讨论了该公司申请破产的前景.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约109亿股,高于今年均值79.8亿股约36%.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股数比都约为1:10.(完)

--编译 李军;审校 母红

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