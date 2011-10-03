〔金属期市〕期铜在美国公布强劲的制造业数据後从14个月低点反弹

* 2009年来欧洲和亚洲制造业活动首次放缓

* 美国制造业活动扩张,建筑支出增加

* 中国公布官方PMI仅小升

* Norilsk预计全球镍产量减少,镍价跳升

路透纽约/伦敦10月3日电---期铜周一从金融危机以来最严重跌势中反弹,因之前美国公布的制造业数据强于预期,将期铜从周一稍早触及的14个月低点拉回.

对欧元区债务、全球制造业萎缩以及中国需求的忧虑打压铜价,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨6,990美元,上周五收报7,018.50美元,今日盘中触及6,635美元的2010年7月21日来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跌0.15美分,至每磅3.1505美元,盘中触及2.9940美元低点,为去年7月来最低.

美国公布9月制造业活动扩张速度强于预期,且8月建筑支出数据也较预期为佳後,铜价从低点反弹.

尽管美国制造业数据利多,但欧洲和亚洲的9月制造业活动下滑至金融危机最严重时期以来最低.出口需求降低,增强了经济将重陷衰退的担忧.

"美国经济数据公布後,铜价反弹.但如果要我用一个词,那就是中国.中国是引擎,美国的情势不是那麽重要.中国打一个喷嚏,全世界都感冒."MF Global高级市场策略师Jeffrey Friedman表示.

中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续两月小幅回升,显示出经济回稳态势进一步增强,分项数据中的购进价格指数略有下降,预示企业成本压力有所减轻.[ID:nCN1998015]

基本金属市场一直期望中国在库存减少後回场,特别是重返铜市.但汽车和房地产行业放缓料正限制需求.

欧元区债务危机难以解决令投资人持续担忧,希腊周日发布的消息称该国将无法达到削减财赤的目标.

美元兑欧元上涨也令金属市场承压.

三个月期铝CMAL3收高,报每吨2,203美元,上周五收报2,163美元.

三个月期镍CMNI3大涨逾7%,收报19,025美元,上周五收报17,600美元,交易商将升势归功于空头回补和镍生产商Norilsk称今年产量将下滑.

三个月期锌CMZN3由1,860美元升至1,893美元,三个月期锡CMSN3收报20,500美元,周五收报20,350美元,三个月期铅CMPB3由1,985跌至1,961美元.

以下为1830GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 310.40 -4.80 -1.52 444.70 -30.20

LME期铝 2203.00 40.00 +1.85 2470.00 -10.81

LME期铜 6990.00 -28.50 -0.41 9600.00 -27.19

LME期铅 1961.00 -24.00 -1.21 2550.00 -23.10

LME期镍 19020.00 1420.00 +8.07 24750.00 -23.15

LME期锡 20500.00 150.00 +0.74 26900.00 -23.79

LME期锌 1893.00 33.00 +1.77 2454.00 -22.86

上海期铝 16640.00 165.00 +1.00 16840.00 -1.19

上海期铜 54790.00 2190.00 +4.16 71850.00 -23.74

上海期锌 15400.00 715.00 +4.87 19475.00 -20.92

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 张涛

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