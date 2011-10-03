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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 06:12 BJT

〔加拿大股市〕重挫3.2%至15个月低点,因希腊危机和经济成长忧虑

路透多伦多10月3日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一重挫逾3%,录得去年7月来最低收位,因对全球经济成长和希腊违约的担忧促使投资人溃退.

大盘指数10大类股全线大跌,能源股、基本金属和金融股领跌,因商品价格下挫,投资人担心银行对欧洲债务的敞口,希腊警告可能无法达到今年的削减财赤目标.

数据显示全球9月制造业为逾两年来首次出现萎缩,巩固了经济重陷衰退的担忧,令市场悲观气氛愈发浓厚,尽管美国制造业数据强于预期.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌372点,或3.2%,报11,251.84点,盘中低见11,221.21点.(完)

--编译 李军;审校 戴素萍

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