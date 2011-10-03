〔加拿大股市〕重挫3.2%至15个月低点,因希腊危机和经济成长忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月3日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一重挫逾3%,录得去年7月来最低收位,因对全球经济成长和希腊违约的担忧促使投资人溃退.
大盘指数10大类股全线大跌,能源股、基本金属和金融股领跌,因商品价格下挫,投资人担心银行对欧洲债务的敞口,希腊警告可能无法达到今年的削减财赤目标.
数据显示全球9月制造业为逾两年来首次出现萎缩,巩固了经济重陷衰退的担忧,令市场悲观气氛愈发浓厚,尽管美国制造业数据强于预期.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌372点,或3.2%,报11,251.84点,盘中低见11,221.21点.(完)
--编译 李军;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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