〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因美元走强和天气因素承压

路透芝加哥10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌,延续上周五跌势,交易商称因美元走强迫使更多基金结清头寸.

交易商还表示,预报称美国中西部天气将有利收获,亦触发卖盘.

美元指数.DXY连续第四天上升,因希腊财政问题引发的忧虑.美元走强也令美国原油期货承压.

一农业气象预报员称,本周美国中西部预报天气良好,有利收获玉米和大豆.

盘中交投震荡.大豆期货因逢低接盘和空头回补而上涨.近月大豆合约Sc1反弹,之後跌至每蒲式耳11.62美元,为近一年最低水准.

11月大豆SX1在所有关键移动均线下交投.该合约的九日相对强弱指标收盘时为11,深陷0-30的技术超卖区域.

分析机构Celeres表示,巴西2011/12年大豆作物预计将录得创纪录的7,520万吨,高于上年度的7,490万吨.

上周五公布的商品期货交易委员会(CFTC)一周数据显示,截至9月27日,较多投机客将CBOT大豆的净多头仓位削减至44,320口,减少了41,316口.

豆粕期货追随大豆走势收低.

豆油期货录得大豆类商品最高降幅,因美国原油期货和马来西亚棕榈油降至一年低位而承压.

中国大连商品交易所本周因国庆节休市.

11月大豆期货SX1收低1-1/2美分,报每蒲式耳11.77-1/2美元.10月豆油合约BOc1跌0.19美元,收报每磅49.76美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1下挫1.5美元,报每短吨303.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为224,604口,豆油为85,368口,豆粕为80,489口.(完)

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