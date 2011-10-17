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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 04:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因预报天气干燥

路透芝加哥10月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,交易商称因预报美国大平原南部天气干燥,可能不利作物生长.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货大涨近1%,扶助支撑CBOT小麦期货.

美元上涨限制了小麦市场的升幅.

受旱情影响的美国大平原硬红冬麦种植区将恢复干燥天气.

12月小麦期货WZ1收升1-1/2美分,报6.24-1/4美元.

CBOT小麦成交量约45,057口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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