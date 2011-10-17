〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因预报天气干燥

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,交易商称因预报美国大平原南部天气干燥,可能不利作物生长.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货大涨近1%,扶助支撑CBOT小麦期货.
美元上涨限制了小麦市场的升幅.
受旱情影响的美国大平原硬红冬麦种植区将恢复干燥天气.
12月小麦期货WZ1收升1-1/2美分,报6.24-1/4美元.
CBOT小麦成交量约45,057口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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