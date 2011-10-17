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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 05:10 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因欧洲忧虑重创股市和欧元

路透多伦多10月17日电---加元兑美元周一走软,因对欧元区债务危机的担忧主导人气,投资人重返较安全资产,拖累北美和欧洲股市大跌.

投资人寄望下周日欧盟领导人峰会将出台解决危机的办法,带动股市、欧元,以及加元等商品货币上周大涨,但今日德国财长的讲话令期望降温,市场走势逆转.

加元兑美元大跌逾0.01美元,美股重挫约2%,加拿大股市也跌1.3%.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0221加元或0.9784美元,上周五收报1.0105加元或0.9896美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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