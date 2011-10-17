〔美国股市〕欧洲银行ADR再度走低,受累于对该地区债务问题的担忧

路透纽约10月17日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周一大幅回落,之前德国财长朔伊布勒称周末举行的欧盟峰会不会出台欧洲债务危机的最终解决方案.

朔伊布勒的讲话压制了近期对决策者将就危机解决方案达成交易的乐观情绪,讲话发表後,银行股应声下跌.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌2.31%,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下挫2.38%.美国股市标准普尔500指数.SPX收低1.94%.

欧洲股市.FTEU3收跌0.97%.

银行股走低,因欧洲官员的讲话令对欧洲债务危机对银行业影响的担忧重燃.Lloyds Banking Group (LYG.N)跌4.8%,报1.98美元.巴克莱(BCS.N)收跌2.57%,报10.98美元.汇丰控股HBC.N回落1.95%,报40.82美元.今年迄今,汇丰控股已累计约20%,而巴克莱也录得逾三成累计跌幅.Lloyds跌幅超过一半.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收跌1.44%;纽约梅陇银行拉丁美洲企业ADR指数.BKLA重挫3.98%

全球银行股承压.阿根廷的Banco Macro (BMA.N)重挫7.84%,报21.51美元.Banco del Chile (BCH.N)收跌2.42%,报73.03美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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