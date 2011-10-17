〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因德国财长的评论打压投资者人气

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国财长预期欧盟峰会不会提出债务危机解决方案
* 德国财长的评论推高美元,打压欧元
* 路透调查:上周美国原油库存增加,油品库存下降
* 市场关注:周二API库存数据
路透纽约10月17日电---美国原油期货周一下跌,因德国财长预期本周末的欧盟峰会不会提出债务危机的最终解决方案,打压投资者风险偏好.
德国财长的评论推高美元,打压欧元.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周一公布的数据显示,美国9月工业生产较前月成长0.2%,产能利用率为77.4%.[ID:nCN1156326]
美国纽约联邦储备银行周一公布,纽约联邦储备银行10月制造业指数为负8.48,较前月微升.[ID:nCN1156258]
收盘时11月合约CLX1期权到期,推高今日的波动率.11月合约周四到期.
汽油期货下跌近3%,受交易商抛售拖累,因月底将有大量欧洲和其他地区的进口船货到港.
取暖油期货下滑逾1%,因AccuWeather预报显示,美国东北部地区本周气温料在正常水平上下波动.
路透调查显示,上周美国原油库存料增加190万桶,馏分油库存料减少140万桶,汽油库存料减少90万桶,产能利用率料下降0.2个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收低0.42美元,或0.48%,结算价报每桶86.38美元,盘中在85.88-88.18之间交投.
ICE-12月布兰特原油期LCOZ1下挫2.07美元,或1.84%,结算价报每桶110.16美元,交投区间为109.72-113.86美元.
布兰特原油与美国原油期货溢价收盘报23.54美元,上周五报25.23美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 86.38 -0.42 -0.5% 85.88 88.18 203,992 274,846
12月原油 86.62 -0.38 -0.4% 86.11 88.40 144,938 186,945
11月RBOB汽油 2.7429 -0.0818 -2.9% 2.7342 2.8667 34,479 40,802
12月RBOB汽油 2.7091 -0.0604 -2.2% 2.6985 2.8103 37,621 32,252
11月取暖油 3.0136 -0.0422 -1.4% 3.0033 3.0953 38,937 55,761
12月取暖油 3.0102 -0.0364 -1.2% 2.9990 3.0869 32,948 41,767
ICE合约
12月布兰特 110.16 -2.07 -1.8% 109.72 113.86 198,168 19,214
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 486,839 670,479 670,949 1,437,873 -8,232
汽油 102,802 117,859 131,719 275,356 2,309
取暖油 107,226 158,484 141,137 295,167 -1,490 (完)
--编译 李富强;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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