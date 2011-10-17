〔美国债市〕公债价格攀升,德国压制对欧盟峰会的乐观情绪

* 德国:欧盟峰会将无法出台债务危机的最终解决方案

* 10年期公债收益率从8月底以来最高回落

* 纽约联储制造业指数不及预期

路透纽约10月17日电---美国公债价格周一攀升,因德国给欧元区债务危机将得以快速解决的希望泼冷水,促使投资者重投避险资产.

美国30年期公债价格在午後的交易中跳升逾2个大点,因美国主要股指走低.10年期公债收益率回落,周五收在8月底以来最高水平.

德国财长朔伊布勒谨慎表示,周日的欧盟峰会将不会出台该地区债务危机的"最终解决方案",投资者应声抛售全球风险资产.

他在伦敦发表讲话称,进一步重组希腊债务可能是必要的,这令投资者更为不安.

公债价格在过去数周走低,部分近期公布的经济数据令投资者欣喜.

但对避险资产的需求应会回升,除非欧盟领导人制订出遏制希腊危机进一步扩散的明确计划,佛罗里达州SunTrust Private Wealth Management的固定收益策略师Andrew Richman称.

他表示,该计划应包括希腊债务减值规模,对银行产生的影响以及保护银行所需资本等因素.

"他们需要这麽做,他们需要像美国一样准备一个火箭筒,"Richman说,他所指的是前美国财长鲍尔森在2008年金融危机期间所采取的举措,"在欧洲,他们非常谨慎,采取行动的速度非常缓慢,市场对此感到不满."

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬27/32,收益率报2.16%,从七周高位回落.周五,收益率收报2.25%.

30年期公债US30YT=RR价格攀升2-08/32,收益率从上周五收盘时的3.23%回落至3.13%.

今日公布的10月纽约联储制造业指数不及预期,为负8.48,市场预期为负4.这也对公债有利.分析师称,尽管分项数据不及总体数据疲弱,但该数据总体暗示纽约州制造业未见改善.

美国9月工业生产增长的消息并能令公债涨势放缓.

分析师称,喜忧参半的美国金融业业绩也增强了市场的避险意愿,之前花旗集团(C.N)报告第三季获利增长,而富国银行(WFC.N)的业绩则低于市场预期.

不过,其他分析师称,总体而言,公债市场的利空人气犹存且较为强劲,除非欧洲形势意外恶化.

旧金山Action Economics的固定收益分析部董事总经理Kim Rupert表示,公债收益率不可能跌至两周前触及的低位.

同时,周一公布的总体良好的美国经济数据加之上周五公布的强于预期的零售销售数据缓解了对近期将出现双底衰退的担忧,且暗示公债市场的疲弱走势将再度出现.

另外,法国巴黎银行指出标普指数.SPX的1,220点对公债市场至关重要.该行表示,标普指数在过去两月曾两次触及该水准.

"如果标普500指数升穿该水平(1,220点),将为股市进一步上扬,公债进一步走低铺路.不过,从该水平回落可能为回调拉开序幕,并逆转市场动能,"该行在一份研究报告中写道.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+) 0.270

五年期公债US5YT=RR 99-22/32 (+09/32) 1.063

10年期公债US10YT=RR 99-24/32 (+27/32) 2.155

30年期公债US30YT=RR 112 (+2-08/32) 3.128(完)

--编译 母红;审校 李军

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