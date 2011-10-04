〔美国FED〕主席贝南克称准备采取进一步行动扶助经济

路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二表示美联储准备采取进一步行动扶助脆弱的经济复苏,疲弱的就业市场和欧洲金融业压力令经济复苏止步不前.

"委员会将继续密切关注经济发展,准备在适当的时候采取进一步行动,在保持物价稳定的前提下促进经济更强劲复苏."贝南克表示.

鉴于就业成长乏力压制了消费者信心,贝南克敦促议员短期内不要过快削减支出,他称政府撙节措施可能对美国经济构成重大拖累,今年上半年美国经济成长年率均值不到1%.

"一个重要的目标是避免财政行动可能阻碍持续经济复苏,"他指出.

贝南克表示,欧洲金融压力对美国经济成长构成"持续风险",称这已经挫伤了家庭和企业的信心.

贝南克强调今年稍早的通胀上升并没有在经济中扎根,物价压力将在可预见的未来保持迟滞.(完)