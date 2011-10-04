〔英国债市〕英债期货触及三周高位,因希腊违约忧虑及量化宽松政策希望

路透伦敦10月4日电---英国公债价格周二全线上扬,较长期公债收益率创历史低点,因投资人担心希腊债务违约,导致股市重挫,投资人寻求避险.

分析师表示,欧元区经济前景低迷,令市场对英国央行可能很快推出第二轮量化宽松政策扶助英国经济的预期升温,对较长期英债尤其有利.

周三将发布的英国9月服务业采购经理人指数(PMI)是下一个重要数据,因可能影响政策制定者对进一步实施宽松货币政策的迫切性的看法,摩根大通分析师Francis Diamond表示.

分析师预计PMI数据将降至50.1,可能令更多央行委员在周四的会议上投票赞成进一步购买资产.

12月英债期货FLGZ1升74个跳动点,至131.27,表现同可比德债期货FGBLZ1相若.英债期货盘中触及131.86的合约高位.

摩根大通的Diamond表示,股市缩减部分跌幅令英债尾盘吸引力有所降低.

受希腊债务违约忧虑升温影响,欧股周二大跌2.7%.[.EUCN]

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌10个基点,报2.24%,离9月中触及的2.124%纪录低点不远.

10年期英债/德债收益率差收窄2个基点,报52个基点附近.

30年期英债GB30YT=RR收益率下跌12个基点,报3.30%,盘中创下3.256%的纪录低点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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