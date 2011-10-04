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商品期货 | 2011年 10月 5日 星期三 02:11 BJT

〔美国能源〕9月30日止当周汽油需求同比下跌2.9%--SpendingPulse

路透纽约10月4日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少,因价格上涨和经济不确定性令出行减少.

截至9月30日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.9%,较之前一周增加0.9%.

一周汽油价格较之前一周下跌0.10美元,至每加仑3.46美元,较上年同期高出28.6%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.5%,为连跌第28周.(完)

--编译 李军;审校 母红

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