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债券 | 2011年 10月 18日 星期二 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.120%,投标倍数为4.52

路透华盛顿10月18日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.120%

中值 0.110%

低值 0.090%

投资 0.122%

价格/得标

价格 99.878667

高值得标比率 4.22%

投标倍数 4.52

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,930,500

总投标 112,924,409,500

竞争性投标得标 24,853,521,000

非竞争性投标得标 147,409,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/20

到期日 2012/10/18

CUSIP码 9127955G2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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