〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.120%,投标倍数为4.52

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透华盛顿10月18日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.120%
中值 0.110%
低值 0.090%
投资 0.122%
价格/得标
价格 99.878667
高值得标比率 4.22%
投标倍数 4.52
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 25,000,930,500
总投标 112,924,409,500
竞争性投标得标 24,853,521,000
非竞争性投标得标 147,409,500
FED附加 0
发行细节
发行日 2011/10/20
到期日 2012/10/18
CUSIP码 9127955G2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 母红
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。