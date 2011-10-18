〔欧元债市〕法国公债较德债收益率差扩阔,因穆迪对评等发出警告

* 法国公债表现逊于德债,因穆迪对评等发出警告

* 法国10年期公债较可比德债利差触及19年最高

* 欧盟峰会前,市场倾向避险

路透伦敦10月18日电---法国公债较可比德债收益率差周二扩阔至19年高位,此前穆迪对法国信贷评等展望发出警告,且市场对欧元区债务危机迅速得到解决的希望降温,带动德债价格大涨.

在穆迪周一表示,如果法国承担救助银行和其他欧元区国家的成本令其财赤过高,则可能在未来三个月将法国AAA评等展望下调至负面後,法国公债违约担保成本也升至近纪录高位.

该警告助推10年期法国/德国公债收益率差扩阔18个基点,报114个基点,为1992年来最宽.

"今日走势可能是有些即时反应,因这不是新的信息,市场只是对此认识加深."WestLB利率策略师Michael Leister表示.他称法国/德国10年期公债收益率差很可能升至120-125个基点.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,法国的评等稳固,因政府正采取措施削减财赤,尽管明年经济成长1.75%的目标可能过高.

在周四法国标售90亿欧元传统债券和通膨保值债券前,法国公债可能将继续承压,尽管一级交易商的需求会令标售结果不错.

德债延续周一的升势,因穆迪警告法国评等,且数据显示中国经济成长放缓,但在周末欧盟峰会前,交投预计将波动.

德债期货FGBLZ1结算价报135.58,大涨96个跳动点,盘中触及135.85一周高位,技术指标显示将进一步走强.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB报2.01%,跌8个基点,从上周触及的2.20%上方七周高位回落.(完)

--编译 李军;审校 母红

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