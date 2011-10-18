〔英国债市〕英债跟随德债上扬,因法国信贷评等遭警告

路透伦敦10月18日电---英债期货周二升至10日收盘高位,此前法国信贷评等遭警告,且欧元区债务危机很快有解决方案的希望降温,带动投资人转投英债和德债等相对安全资产.

分析师表示,数据显示英国9月通胀触及三年高位,这令英债表现略逊德债.

12月英债期货FLGZ1收高88个跳动点,报128.52,为10月6日来最高收位,表现逊于可比德债期货不到10个跳动点.

穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.[ID:nCN1157086]分析师表示,投资人人气因此受创.

英国统计局周二公布数据显示,英国9月通胀率触及三年高位,受天然气与电价飙升推动.薪资增速落後物价涨势,加剧了英国民众生活水准面对的严峻压力.[ID:nCN1158888]

现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率跌9个基点,报2.43%,与可比德债收益率差收窄1个基点,至42个基点.

在未来24小时,英国央行可能成为英国债市的关注焦点,今晚英国央行总裁金恩将发表讲话,周三0830GMT,英国央行将发布10月会议记录.(完)

--编译 李军;审校 母红

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