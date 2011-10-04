〔美国债市〕MBS利差扩阔,发行商卖压加重

IFR纽约10月4日电---欧洲戏码继续给美国公债带来避险买盘,尽管美联储主席贝南克表示准备在必要时采取更多行动,令美国公债遭遇温和抛盘.在贝南克讲话前,10年期公债触及日高,但在讲话後跌12个跳动点,至日低,但午後反弹收高1/32,收益率报1.783%,两年期/10年期公债收益率差持稳在153.4个基点.

抵押贷款支持债券(MBS)开低,利差扩阔数个跳动点,多个方面引发的卖压加重.尽管价格下滑和利差扩阔吸引了一些来自亚洲和对冲基金的买盘,但被基金经理人持续的抛压盖过.

随着美国公债从高位回撤,发行商卖压加重,供应规模达到20-30亿美元.整体而言,Tradeweb报称成交量为30日均值的163%.

MBS收低,利差扩阔,票息为3.5%和4%的30年期MBS价格跌13和10个跳动点,而票息为4.5%至5.5%的30年期MBS跌4-6个跳动点,票息为3.5%至5.5%的15年期MBS跌1-5个跳动点.票息为3.5%和4%的MBS较10年期公债利差扩阔约3/8个大点,票息为4.5%至6%的MBS利差扩阔5-7个跳动点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>