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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 04:39 BJT

〔美股盘後〕苹果公布业绩後,股价盘後大跌6%

路透纽约10月18日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周二在美股盘後交易中大跌6%,此前该公司公布了第四季业绩.

苹果公布第四季每股盈利(EPS)为7.05美元,营收为282.7亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计苹果第四季EPS为7.39美元,营收为296.9亿美元

苹果预计2012年度第一季EPS约为9.30美元,营收约为370亿美元.市场原预计苹果第一季EPS为9.01美元,营收为367.2亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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