〔国际油市〕NYMEX原油期货结算价为去年9月来最低

* API公布上周美国原油库存大跌

* 高盛下调明年油价预估

* 关注周三EIA库存报告

路透纽约10月4日电---美国原油期货周二大跌逾2%,因市场愈发担心希腊将出现债务违约,以及全球经济放缓将殃及原油需求,令油价承压.

欧洲财长同意准备采取行动保护该地区银行,投资人对希腊第二套援助计划是否能继续进行疑虑升温.

但美国原油期货在结算後交易中转升,因美股尾盘大举反攻,欧元兑美元也从九个月低点反弹转升.

在美联储主席贝南克明确表示美联储将采取进一步行动避免经济重陷衰退後,原油和股市一度缩减跌幅.

结算後,美国石油协会(API)公布上周美国原油库存减少310万桶,汽油库存减少500万桶,馏分油库存减少200万桶後,油价获得进一步提振.

API报告发布前,路透访查的分析师原先预计美国上周原油库存增加190万桶,汽油库存增加110万桶,馏分油库存减少30万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLX1下挫1.94美元或2.5%,结算价报每桶75.67美元,此为原油近月合约自2010年9月23日收于75.18美元以来的最低结算价.盘中交投区间在74.95至77.99美元.

今日日低为去年9月24日来最低.

高盛将明年布兰特原油期货价格预估由130美元下调至120美元,美国原油期货预估由123.50美元下调至109美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少,因价格上涨和经济不确定性令出行减少.截至9月30日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.9%,较之前一周增加0.9%.[nCN8494803]

卡塔尔认为OPEC在12月会前尚无另行开会的必要性,但该国正密切关注石油需求状况.

OPEC轮值主席国伊朗石油部长称,伊朗将在下次会议提议维持当前产出上限规定不变

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 75.67 -1.94 -2.5% 74.95 78.40 410,107 392,782

12月原油 75.87 -1.96 -2.5% 75.15 78.59 148,368 148,606

11月RBOB汽油 2.4884 -0.0226 -0.9% 2.4673 2.5528 36,291 48,868

12月RBOB汽油 2.4316 -0.0316 -1.3% 2.4115 2.4944 27,383 24,507

11月取暖油 2.7234 -0.0295 -1.1% 2.6975 2.7748 52,914 56,279

12月取暖油 2.7170 -0.0321 -1.2% 2.6914 2.7681 31,613 23,161

ICE合约

11月布兰特 99.79 -1.92 -1.9% 99.11 102.30 256,709 203,332

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 742,887 705,614 631,526 1,415,058 -2,165

汽油 111,193 102,294 128,062 262,454 6,586

取暖油 141,623 121,723 131,645 326,640 -46(完)