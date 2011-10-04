〔美国债市〕非AAA评等CMBS交易未能获得投资人青睐

IFR纽约10月4日电---今年首宗浮息商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)交易--德意志银行的6.091亿美元COMM 2011-FL1交易周二发布价格指引.

其中3.56295亿美元的AAA评等部分仍有望以较伦敦银行同业拆息(Libor)高250基点定价,一如原先预计的.但较低评等的部分则预计要以较以往宽很多的利差水准定价,因投资人要求更大折让来购买风险较高的债券.

比如,AA评等的部分预计将以较Libor加400基点定价.

有资产担保债券(ABS)市场,加拿大皇家银行,美国银行,摩根大通和苏格兰皇家银行为美国运通(AXP.N)11.5亿美元的交易定价.(完)

--编译 李军;审校 母红

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