〔美股盘後〕雅虎公布第三季业绩後股价盘後上扬3.4%

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透纽约10月18日电---网络巨擘雅虎(YHOO.O)股价周二在美股盘後交易中大涨3.4%,报15.97美元,该公司盘後公布第三季业绩.
雅虎公布第三季每股盈利(EPS)为0.23美元;营收为12.2亿美元,并预计第四季营收为12.8-14亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第三季EPS为0.17美元,营收为10.7亿美元.(完)
浏览雅虎业绩相关新闻,请点选[YHOO.O-RES-CMN];其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股.........<.AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。