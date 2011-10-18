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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 04:13 BJT

〔美股盘後〕雅虎公布第三季业绩後股价盘後上扬3.4%

路透纽约10月18日电---网络巨擘雅虎(YHOO.O)股价周二在美股盘後交易中大涨3.4%,报15.97美元,该公司盘後公布第三季业绩.

雅虎公布第三季每股盈利(EPS)为0.23美元;营收为12.2亿美元,并预计第四季营收为12.8-14亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第三季EPS为0.17美元,营收为10.7亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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