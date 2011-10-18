〔美股业绩〕英特尔第四季财测超市场预期

香港个股：吉利汽车1月销量大增71%受内销带动，股价收创新高
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
* 第四季财测超市场预期
* GAAP每股盈利为0.65美元
* 股价盘後上涨
路透旧金山10月18日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)周二预期的第四季营收高于市场预期,尽管担忧平板电脑的普及性不断提升,以及经济状况不稳将蚕食对个人电脑的需求.
英特尔称,第四季营收为147亿美元,加减5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为142.3亿美元.
全球80%的电脑使用英特尔的处理器,但该公司在诸如苹果(AAPL.O)的iPad和谷歌(GOOG.O) Android的智能手机等移动电子产品市场未能抢得先机.且该公司越发依赖中国和其新兴市场来弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.
英特尔第三季公认会计原则(GAAP)净利为35亿美元,增长17%,合每股盈利0.65美元.
该公司期内非GAAP营收为143亿美元,增长29%,根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为138.7亿美元.
盘後,英特尔上扬2.6%,报23.37美元,该股在常规交易时段收高0.52%,报23.40美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益