〔美国股市〕ADR上扬,但中国经济数据令市场承压

路透纽约10月18日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周二走高,因投资者回归下跌後的银行板块,尽管对欧洲债务危机和中国增长的持续担忧令涨幅受限.

美国的银行获利好于市场预期提振金融股上涨.美国银行(BAC.N)暴涨逾10%,此前公布的获利超越市场预期.高盛(GS.N)称将采取行动削减支出,股价上扬5.52%.

巴克莱(BCS.N)上涨5.1%,报11.54美元,德意志银行(DB.N)升5.25%,至37.91美元.两家银行今年都下跌了约30%,受欧洲主权债务危机拖累.

穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.[ID:nCN1157086]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升1.66%,昨日下挫近2%;美国股市标准普尔500指数.SPX收高2.04%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高1.34%,今日中国公布的数据显示,第三季国内生产总值(GDP)增速降至2009年初以来最慢.数据公布後,港股和沪市皆缩量大跌.

中国数据暗示中国需求降低的前景,打压材料股.中国铝业(ACH.N)下跌2%报12.40美元,力拓(RIO.N)下滑0.35%,报50.94美元.

矿商股疲软拖累泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收低0.4%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.70%.

纽约梅陇银行拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大涨2.26%,尽管拉美股市受中国和欧洲相关担忧拖累下跌.电信股领涨,Brasil TelecomBTM.N劲升6%,Tele Norte Leste Participacoes S.A.TNE.N上扬6.25%.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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