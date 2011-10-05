〔欧洲股市〕大幅收涨逾3%,受助于银行获支持希望

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数大涨3.3%

* Dexia交投活跃,因救助计划

* 强化银行业计划扶助支撑股市

路透伦敦10月5日电---欧洲股市周三结束三日连跌劲扬逾3%,之前决策者就增强在困境中挣扎的银行业达成一致.另外,强于预期的美国服务业数据提振对美国经济成长的乐观情绪.

投资者人气改善,之前欧洲财长同意保卫银行业,因对希腊违约的担忧升温.而德国总理梅克尔称,政府准备在需要的情况下将银行资本化.

Dexia (DEXI.BR)收涨1.3%,成交量较90日均值高出逾两倍,之前法国和比利时政府准备救助该行.该行昨日暴跌38%,并创新低,因投资人担心该行对希腊债券的敞口.

"市场信心有所增强,认为决策者在解决问题方面更加认真,"Standard Life Investments的策略师Richard Batty称.该公司管理着2,450亿美元的资产.

其他银行股涨幅也居前,法国银行法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)分别暴涨9.9%和8.5%,在过去三日则分别大跌12.9%和12.7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3急升3.3%,报916.62点.在美国公布9月服务业扩张略强于预期後,该指数扩大涨幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数升穿关键阻力位--7月至9月跌势的23.6%费波纳奇回档位914.55点,下一阻力位料在38.2%费波纳奇回档位952.61点.

但该指数仍在熊市区域,较2月触及的今年高位大跌23.1%,因预期全球经济成长放缓一级担心欧元区债务危机蔓延.

Standard Life Investments的Batty也表示,尽管"看到路线图令人充满希望",投资者可以更清晰的预期未来将发生什麽,但在看到"具体计划到位"前他仍持怀疑态度,且仍减持欧洲股票.

英国富时100指数.FTSE劲扬3.19%,报5,102.17点;德国股市DAX指数.GDAXI大涨4.91%,报5,473.03点,法国CAC-40指数.FCHI跳升4.33%,报2,973.90点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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