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中国财经报道 | 2011年 10月 6日 星期四 04:58 BJT

〔美股盘後〕雅虎股价下挫3.8%,因报导称微软没有考虑竞购

路透纽约10月5日电---雅虎(YHOO.O)周三股价盘後下挫3.8%,报15.32美元,因华尔街日报"All Things Digital"报导称微软(MSFT.O)没有考虑竞购雅虎.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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