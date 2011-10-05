〔美股盘後〕雅虎股价下挫3.8%,因报导称微软没有考虑竞购

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
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路透纽约10月5日电---雅虎(YHOO.O)周三股价盘後下挫3.8%,报15.32美元,因华尔街日报"All Things Digital"报导称微软(MSFT.O)没有考虑竞购雅虎.(完)
--编译 李军;审校 母红
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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