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市场报道 | 2011年 10月 6日 星期四 05:00 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨逾0.01美元,因风险意愿升温

路透多伦多10月5日电---加元兑美元周三大涨逾0.01美元,因欧洲债务危机进展以及美国经济不错,带动风险意愿.

因有迹象显示当局正采取行动支撑欧洲受困银行业,以避免爆发全面金融危机,全球股市和油价反弹.

美国公布的服务业和民间就业数据显示美国经济仍在成长,尽管缓慢,这扶助提振较高风险资产和加元等商品货币.

加元兑美元CAD=D3收报1.0402加元或0.9614美元,周二收报1.0549加元或0.9480美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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