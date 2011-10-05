〔国际油市〕NYMEX原油期货大涨5.3%,结束三日连跌

* EIA公布数据显示美国原油库存上周意外下滑

* 美国经济数据和技术性买盘提供支撑

* 欧洲扶助银行计划提振欧元/美元

* 关注周四美国初请失业金数据

路透纽约10月5日电---美国原油期货周三大涨逾5%,结束三日连跌,受美国原油库存意外大跌,经济数据强于预期以及後续技术性买盘带动.

欧洲当局支撑受困欧元区银行的举措提振欧元,美元下滑,鼓励投资人买入原油、铜和其他主要商品等较高风险资产.

美国公布的数据显示9月服务业扩张略快于预期,且民间就业增幅大于预期,美股大涨,对油价也有帮助.

今日令人鼓舞的经济数据令市场对周五将发布的劳工部9月非农就业报告期望值增加.

但对欧元区经济的忧虑持续,因其服务业两年内首见萎缩,令欧元区可能重陷衰退的担忧加重.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLX1大涨4.01美元或5.3%,结算价报每桶79.68美元,盘中交投区间在76.94-79.79美元.

ICE-11月布伦特原油期货LCOX1结算价报每桶102.73美元,升2.94美元或2.95%,也结束三日连跌.

布伦特原油期货较美国原油期货的升水缩窄至23.05美元,周二报24.12美元.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存减少468万桶,降幅大于美国石油协会(API)公布的310万桶.

EIA还公布,馏分油库存减少74.4万桶,汽油库存减少110万桶.API公布的数据分别为减少200万桶和500万桶.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加9.1万人,高于分析师预期的增加7.5万人.[ID:nCN2004573]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9.[ID:nEAPA50DM1]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 79.68 4.01 5.3% 76.94 79.82 317,967 428,113

12月原油 79.83 3.96 5.2% 77.13 79.95 111,631 157,499

11月RBOB汽油 2.5692 0.0808 3.3% 2.5157 2.5757 37,084 54,378

12月RBOB汽油 2.5074 0.0758 3.1% 2.4559 2.5106 25,323 29,439

11月取暖油 2.7766 0.0532 2.0% 2.7355 2.7791 50,355 63,178

12月取暖油 2.7735 0.0565 2.1% 2.7305 2.7754 30,663 34,662

ICE合约

11月布兰特 102.73 2.94 2.9% 100.66 102.84 210,266 264,826

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 591,015 789,626 638,771 1,431,783 -16,725

汽油 97,912 136,702 128,062 265,878 3,424

取暖油 137,404 159,984 131,645 324,544 -2,096 (完)