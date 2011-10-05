版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 6日 星期四 05:46 BJT

〔加拿大股市〕大涨2.5%,能源股引领全线反弹

路透多伦多10月5日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三强劲反弹,之前三日大跌,今日升幅为逾一周最大,因商品价格上扬且美国经济数据强于预期.

美国原油期货劲升逾5%,受美国原油库存大降和经济数据正面带动,此间市场能源股领涨.

TSX指数10大类股齐奏凯歌,表现强于美股,因加拿大市场资源股权值较重.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高279.31点,或2.5%,报11,457.22点,自上周五,该指数已重挫逾500点,周二一度触及23个月低点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐