〔英国债市〕英债交投震荡微幅收高,关注关键的欧盟峰会

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透伦敦10月20日电---英债期货周四交投震荡,几收平盘,表现不及德债,此前英国公布的零售销售数据意外上升,且英债标售乏善可陈,投资人焦点集中在欧元区债务危机.
12月英债期货FLGZ1收高6个跳动点,报128.19,表现逊于可比德债约30个跳动点,此前五年期英债标售乏善可陈,且数据显示9月零售销售增加0.6%,预估为持平.
"多数英债市场人士已采取观望,静待周末欧盟峰会."花旗策略师Jamie Searle表示.
一德国报章周四稍早报导,已被推迟一次的欧盟峰会可能面临进一步推迟,这带动德债走强.但德国执政联盟消息人士之後向路透表示,峰会将按计划进行,但不会就欧元区救助基金杠杆化作出决定.
现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率跌1个基点,报2.46%,与可比德债收益率差扩阔4个基点,至44个基点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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