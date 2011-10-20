〔英国债市〕英债交投震荡微幅收高,关注关键的欧盟峰会

路透伦敦10月20日电---英债期货周四交投震荡,几收平盘,表现不及德债,此前英国公布的零售销售数据意外上升,且英债标售乏善可陈,投资人焦点集中在欧元区债务危机.

12月英债期货FLGZ1收高6个跳动点,报128.19,表现逊于可比德债约30个跳动点,此前五年期英债标售乏善可陈,且数据显示9月零售销售增加0.6%,预估为持平.

"多数英债市场人士已采取观望,静待周末欧盟峰会."花旗策略师Jamie Searle表示.

一德国报章周四稍早报导,已被推迟一次的欧盟峰会可能面临进一步推迟,这带动德债走强.但德国执政联盟消息人士之後向路透表示,峰会将按计划进行,但不会就欧元区救助基金杠杆化作出决定.

现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率跌1个基点,报2.46%,与可比德债收益率差扩阔4个基点,至44个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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