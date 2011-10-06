〔欧元债市〕短债收益率跳升,降息押注降温

* 短债收益率跳升,欧洲央行维持利率不变

* 德债下滑,因股市受银行资本重组希望带动大涨

* 西班牙标售45亿欧元债券,得标利率较低

路透伦敦10月6日电---两年期德债收益率周四跳升,因市场对欧洲央行很快将降息的预期降温,此前欧洲央行货币政策会议和欧盟计划对银行进行资本重组提振了股市,拖累了债市.

欧洲央行维持利率不变,但货币市场开始排除很快降息的预期,因央行声明对通胀的基调变动不大.

短债收益率跳升,分析师表示,欧洲央行令一些原本预计在10月降息以及明确暗示在11月放宽货币政策的投资人失望.

两年期德债DE2YT=TWEB收益率大涨13.8个基点,报0.64%,引领收益率全线上扬.

法国巴黎银行利率策略师Alessandro Tentori表示,货币市场已收敛今年降息的预期,现预计11月降息的机率为50%,12月将降息25个基点,央行记者会前预计为降息30个基点.

一分析师表示,意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)本月底将取代特里谢,成为欧洲央行新总裁,这可能令降息前景进一步蒙尘.

德债期货FGBLc1下跌118个跳动点,结算报135.88,欧洲股市.FTEU3大幅收涨逾2%.

一些较高风险债券上涨,10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率跌8个基点,报5.46%,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌8个基点,报5.01%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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